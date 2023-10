Bonus trasporti da 60 euro, scattato oggi il nuovo click day. Ecco chi può richiederlo

Bonus trasporti, ci siamo. E’ scattato alle 8.00 di questa mattina il “Click Day”: si avrà la possibilità di richiedere l’incentivo per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, come treni, bus e metropolitane, fino a 60 euro. Ma le risorse sono limitate. E per accaparrarsi il bonus è necessario essere veloci.

I fondi vengono assegnati in ordine cronologico di arrivo della domanda e, quindi, la velocità diventa un fattore cruciale.

Il bonus ha un valore di 60 euro e può essere richiesto solo per un abbonamento annuale o mensile di un mezzo di trasporto pubblico locale o ferroviario. In questo caso sono esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Per ottenere l’agevolazione è necessario collegarsi alla pagina del ministero dei Trasporti (a questo link) accedendo con il proprio Spid o con la Carta d’Identità elettronica (Cie). Essenziale poi conoscere il codice fiscale del beneficiario per cui si richiede. Prima di perdere tempo prezioso è consigliabile anche accertarsi che la rete di trasporti locali della propria città abbia aderito all’iniziativa. A tal proposito la lista completa può essere visualizzata a questo link. Una volta effettuato l’accesso per chiedere il bonus è sufficiente seguire le indicazioni del sistema.

Una volta ottenuta l’agevolazione sulla piattaforma si può acquistare fisicamente l’abbonamento in biglietteria od on-line, mostrando il codice ricevuto a fine procedura al momento dell’acquisto.

Il periodo di validità del buono è limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Il contributo si può chiedere per sé o per un minorenne a carico. Attenzione però perché i requisiti di reddito sono stringenti: l’agevolazione spetta infatti solo a coloro che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20mila euro. Il governo Meloni ha ristretto le maglie dei beneficiari: prima la soglia di reddito per avere il bonus era fissata a 35mila euro.