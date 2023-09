Messina – Piazza Duomo ospiterà il tentativo di record dell’arancino più grande al mondo

Sabato 30 settembre, Stefano e Davide Ferro, panificatori messinesi, tenteranno di superare il record mondiale per “l’arancino più grande”; a piazza Duomo verrà allestita una “mega cucina” che servirà per la preparazione, la frittura e la successiva pesata, dell’arancino che dovrebbe entrare nel Guinness World Records. Affinché ciò avvenga, l’arancino dovrà pesare oltre trentadue chili.

La manifestazione rientra tra gli eventi organizzati dal Comune di Messina per meglio far conoscere le bellezze storico culturali della città oltre alle deliziose prelibatezze enogastronomiche. L’assessore Finocchiaro nel presentare il progetto “MEGARANCINO l’arancino più grande del mondo: c’è la storia dentro”, ha affermato che l’evento “darà la possibilità ai messinesi di degustare anche tantissimi prodotti provenienti da tutti i comuni della provincia, in uno scenario dal grande fascino e dall’unicità come Piazza Duomo che ospita il campanile con l’orologio meccanico e astronomico più grande e complesso al mondo”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Stefano e Davide Ferro, Sabrina Assenzio presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Messina, Maurizio La Malfa vicepresidente di Confcommercio Messinae rappresentanti di aziende che hanno supportato l’evento. Il ricavato della manifestazione “Megarancino” verrà destinato alla mensa di Sant’Antonio e Sant’Annibale.

Salvo Saccà