Ancora fuoco nel messinese: vasto incendio a Tusa. Anche domani allerta rossa da Trapani a Messina

Giornata impegnativa per la macchina antincendio nel territorio messinese. Un vasto incendio è divampato oggi nel territorio comunale di Tusa, nel bosco di Tonnara.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Mistretta e i gruppi di protezione civile di Tusa, Pollina e Mistretta e gli uomini della forestale del distaccamento di Tusa. Le fiamme, spinte dal vento si sono propagate in direzione di San Mauro Castelverde. Minacciate anche alcune abitazioni di campagna, messe in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco, con non poche difficoltà. Sono intervenuti anche i mezzi aerei di forestale e vigili del fuoco, riuscendo ad avere ragione delle fiamme. Al momento la situazione è dunque sotto controllo, ma resta attivo qualche focolaio e le squadre di intervento stanno effettuando operazioni di bonifica.

Intanto anche per la giornata di domani, venerdì 22 settembre, allerta rossa per il rischio incendi su tutta la fascia tirrenica della Sicilia, da Messina a Palermo e fino a Trapani. Per le altre province il livello di allerta è arancione.