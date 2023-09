Sant’Agata di Militello – Cambio di guida della Capitaneria di Porto: Pierdomenico Miscioscia è il nuovo comandante

Solenne cerimonia di cambio al vertice dell’Ufficio circondariale marittimo di S. Agata di Militello. Il tenente di vascello Luca Guadagno, che ha guidato proficuamente l’ufficio dal 2021 è stato destinato a nuovo incarico alla Maddalena, in Sardegna e lascia il comando al tenente di vascello Pierdomenico Miscioscia, trentadue anni di Corato, in provincia di Bari, che arriva da Crotone. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato ieri mattina, nel piazzale del circomare con la suggestiva e tradizionale cerimonia e il personale schierato in armi. Presenti il comandante della Capitaneria di porto di Milazzo, capitano di fregata Luca Torcigliani, i sindaci e i rappresentanti dei comuni che ricadono sotto la competenza della capitaneria di porto santagatese, i rappresentanti di carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e polizia municipale e delle associazioni combattentistiche.

32 anni, di origini pugliesi, visibilmente emozionato, il tenente di vascello Pierdomenico Miscioscia ha assunto ieri il comando della capitaneria di Porto di Sant’Agata di Militello. Entrato in Accademia Navale a Livorno nel 2011, ha frequentato il corso normale per Ufficiali dei Ruoli Normali del Corpo delle Capitanerie di Porto, svolgendo campagne addestrative a bordo delle navi scuola “Amerigo Vespucci” e “Palinuro”. Laureato in “Scienze del governo e dell’amministrazione del mare” all’Università di Pisa nel 2014, nel 2016 è stato destinato alla Capitaneria di Porto di Crotone, dove ha ricoperto diversi incarichi. Miscioscia, nel corso della sua carriera è già stato in Sicilia: nel 2021, è stato designato per due mesi Ufficiale Addetto della 7° Squadriglia Guardia Costiera di Lampedusa, in supporto alle attività di gestione e coordinamento delle operazioni di salvaguardia della vita umana in mare e di polizia di frontiera nel Canale di Sicilia, mentre nel 2019 ha frequentato un corso di perfezionamento Modulo Search and Rescue, nel Centro di Formazione Specialistica a Messina