Forza Italia Giovani Messina: “Dalla Festa Nazionale di Azzurra Libertà, un nuovo slancio per il futuro”

I ragazzi di Forza Italia Giovani per la provincia di Messina esprimono grande soddisfazione e orgoglio per la partecipazione alla Festa Nazionale di Azzurra Libertà – Ritorno a Everest, che si è svolta dal 8 al 10 settembre a Gaeta. Un evento che ha visto la presenza di centinaia di giovani provenienti da tutta Italia, uniti dallo spirito di appartenenza e dalla voglia di contribuire alla rinascita del Paese.

“La Festa Nazionale è stata un’occasione di confronto e di crescita – affermano i ragazzi di Forza Italia Giovani della provincia di Messina – grazie anche agli interventi costruttivi della classe dirigente del partito e di esponenti noti della società civile, come il maestro Pupi Avati. Interventi formativi, che hanno saputo trasmettere a noi giovani i valori e le idee di Forza Italia. Un ringraziamento particolare va al Coordinatore del partito per la provincia di Messina, l’onorevole Bernardette Grasso, sempre molto attenta alle nuove generazioni e al loro peso specifico per la costruzione di un Partito ancora più inclusivo. Torniamo più carichi che mai dalla Festa Nazionale, con la consapevolezza di avere una responsabilità nei confronti di tanti nostri coetanei. Quella di dimostrare loro che l’impegno e la passione possono ancora fare la differenza. Con spirito di resilienza siamo pronti a metterci in gioco, al servizio della comunità e portare avanti le battaglie per la libertà, la giustizia e il merito, a sostenere il progetto riformatore e innovativo del Presidente Silvio Berlusconi. Forza Italia Giovani è una realtà viva e dinamica, che rappresenta il cuore del centrodestra. Con Azzurra Libertà, i giovani hanno dimostrato di essere protagonisti e non spettatori, di avere idee chiare e coraggiose, di voler scrivere una nuova pagina della storia del nostro Paese”.