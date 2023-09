Patti: la viabilità per i festeggiamenti in onore di “Maria Santissima Addolorata” a Patti Marina

Il prossimo fine settimana e precisamente nei giorni 15, 16 e 17 settembre a Patti Marina, si svolgeranno i festeggiamenti in onore di “Maria Santissima Addolorata”.

Sono in programma due processioni: la prima sabato, dalle ore 17.30, dalla chiesa parrocchiale all’istituto “Caleca” e poi a seguire il “Notturno di fede”, con la storica processione a mare dell’effigie dell’Addolorata. La seconda domenica, dopo la celebrazione eucaristica delle ore 17.30; ci saranno anche spettacoli ed intrattenimenti vari che interessano la via Cristoforo Colombo e la via Capitan Filippo Zuccarello.

Da qui l’organizzazione della viabilità, come da ordinanza del comandante della polizia municipale Maria Mazzone: dalle ore 13.00 di venerdì 15 settembre alle ore 02:00 di lunedì 18 settembre è stata disposta la chiusura al transito e alla sosta della corsia lato mare del lungomare Zuccarello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Santa Caterina e l’incrocio con via D’Annunzio.

Dalle ore 7.00 di sabato 16 settembre alle ore 02.00 di lunedì 18 settembre chiusura al transito e alla sosta, ambo i lati, del lungomare Zuccarello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la piazza Pigafetta e l’incrocio con il piazzale Santa Venera.

Dalle ore 13.00 alle ore 21.00 di domenica 17 settembre chiusura al transito e alla sosta nella via C.F. Zuccarello – anche nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Di Vittorio e la piazza Pigafetta.

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 di domenica 17 settembre chiusura al transito e alla sosta della via Colombo, nel tratto, a senso unico, compreso tra l’incrocio con la via

Di Vittorio e l’incrocio con la via Andrea Doria; in concomitanza sarà disposta direzione

obbligatoria a dx all’incrocio via Agrigento – via Colombo e direzione obbligatoria a sx

all’incrocio via Fonderia via Colombo, nonché divieto di sosta in via Silvio Pellico.

Dalle ore 17.00 di domenica 17 settembre, all’altezza della rotonda di via Di Vittorio, sarà inibito il transito dei pullman in direzione Patti Marina e infine dalle ore 14.00 di sabato 16 settembre alle ore 02.00 di lunedì 18 settembre divieto di sosta nella via Agliastri, dal numero civico 41 fino all’incrocio con la via Tenente Natoli.