Capo d’Orlando – Presentato il libro “Aria Sotto il mare”, di Gianluca Pellegrino

Gianluca nutre fin dalla prima infanzia uno sconfinato amore per il mare. Una vecchia maschera ha acceso la sua immaginazione di bambino, e lui sogna di fare immersioni, per vedere con i propri occhi i segreti affascinanti che si celano sotto il velo azzurro delle acque della sua Palermo.

Gianluca, però, è affetto da tetraparesi spastica, le sue possibilità di movimento sono estremamente limitate, e quelle immersioni a lungo desiderate, e con tanta forza, sembrano destinate a rimanere nulla più che una fantasticheria.

La volontà ferrea che nasce dalla purezza di un sogno è in grado di realizzare ciò che appare impossibile.

Al fianco di persone amiche, più forte di ogni avversità, problema e sfortuna, riuscirà a entrare in acqua e scivolare come senza peso nello splendore del mondo sommerso.

Alla pratica della subacquea, sport complesso e di grande poesia, si legano inoltre mille storie di amicizia, di affetto, di solidarietà, nonché di impegno civile.

Gianluca è infatti una poderosa ispirazione per chi teme i propri limiti, e facendosi abbattere da essi rischia di rinunciare alla meraviglia che una vita piena offre. Nel libro Aria sotto il mare racconta la sua storia.