Santa Teresa di Riva: arrestate tre persone per furto aggravato e ricettazione

I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, padre e figlio catanesi, rispettivamente di 57 e 31 anni e una donna di 31anni della provincia etnea, tutti presunti responsabili di furto aggravato e ricettazione.

I carabinieri hanno sorpreso quattro persone mentre stavano rubando un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via a Santa Teresa di Riva. Avvistata la presenza della pattuglia, tre di loro, disfacendosi di un borsone, poi recuperato e nel cui interno era contenuta dell’attrezzatura per lo scasso, si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura, mentre il quarto individuo è fuggito alla guida dell’auto appena rubata.

L’immediato inseguimento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Taormina, con il supporto delle pattuglie dei militari delle stazioni di Santa Teresa di Riva e Letojanni, ha permesso di bloccare tre dei quattro individui in fuga e di recuperare l’autovettura rubata che il quarto malvivente aveva abbandonato in una zona periferica per poi fuggire in mezzo ai campi.

I tre sono stati arrestati e condotti in caserma a Santa Teresa di Riva, laddove, all’esito di una perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di alcune centraline presumibilmente asportate da altre autovetture. L’auto rubata è stata invece restituita al legittimo proprietario. Il quarto ladro è attivamente ricercato dai carabinieri che stanno svolgendo le opportune indagini per risalire alla sua identità.

Ultimate le formalità di rito, i tre arrestati sono stati ristretti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida che sarà celebrata domani dinnanzi al giudice del Tribunale di Messina.