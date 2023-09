Amunì Festival a Torrenova, un successo senza precedenti

Un successo senza precedenti la tre giorni di Amunì Festival a Torrenova. L’evento clou è stato sicuramente il concerto dei The Kolors di sabato sera. Il gruppo guidato dal cantante Stash, con la hit Italodisco ha creato il tormentone dell’estate 2023, rimanendo in vetta alle classifiche d’ascolto per oltre 3 mesi.

I The Kolors hanno richiamato una marea di gente. In piazza Mare si stima siano arrivate tra le 15 e le 20mila persone per ascoltare il gruppo.

Visitatori giunti da ogni parte della Sicilia e anche da fuori regione per Amunì Festival e gli eventi in programma. Piazza Mare e Villa Comunale gremiti per il concerto dei The Kolors, che hanno infiammato il pubblico con le loro hit migliori.

Poi la festa è continuata di fronte al centro servizi con il Sealand Discoteque in tour e il duo Jas & Jay che ha fatto ballare tutti fino all’alba. Organizzazione e servizio di ordine pubblico davvero impeccabili. Imponente anche la presenza delle forze di polizia.

Ma Amunì festival è andato avanti anche nella serata di domenica, con il concerto dei Santi Francesi, vincitori dell’ultimo Xfactor.

E poi tanto cibo, con la filiera agroalimentare al centro di tutto, con lo scopo di promuovere e valorizzare le eccellenze siciliane in tutto il mondo. Workshop, show cooking e tante prelibatezze da gustare, per un evento che verrà sicuramente ricordato.

Soddisfatto il sindaco Salvatore Castrovinci che ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la riuscita dell’evento.