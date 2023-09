A settembre in arrivo a Capo d’Orlando il top della vela d’altura italiana

Si prepara un mese di settembre imperdibile per gli appassionati della vela, che vedrà il comprensorio tirrenico orlandino al centro dell’attenzione nazionale.

Sarà Yacht Club Capo d’Orlando, il giovane circolo situato presso il marina, l’organizzatore della 39^ Coppa Italia, in programma dal 15 al 17 settembre, manifestazione nazionale promossa dalla FIV e dall’UVAI, Associazione degli Armatori italiani di Vela d’Altura, che assegna il trofeo della Coppa Italia su regate tecniche di tipo costiero. La manifestazione si svolge annualmente nel mese di settembre e per la prima volta si svolgerà in Sicilia, un riconoscimento per il club Orlandino che vede premiati gli sforzi compiuti in questi anni nell’impeccabile organizzazione di eventi di vela d’altura tra Capo d’Orlando e le Isole Eolie che hanno raccolto unanimi consensi tra i tanti appassionati della vela siciliani e calabresi.

Alla manifestazione sono attesi alcuni tra le imbarcazioni più forti a livello nazionale, tra cui la napoletana Scugnizza, già campione del mondo, che se le dovrà vedere con le agguerrite siciliane Squalo Bianco e South Kensington.

Dopo altre due settimane, precisamente venerdì 29 settembre, è in programma la 5^ edizione della Round Aeolian Race che da quest’anno diventa tappa finale del Campionato Italiano Offshore, assegnando alla fine di ogni stagione il titolo di campione italiano. La regata che circumnaviga l’arcipelago eoliano quindi, prima manifestazione ideata ed organizzata nel 2019 dal club Orlandino con il contributo dell’amm.Giovanni Iannucci a cui oggi è dedicato il trofeo, entra dsal 2023 nel club delle più più belle, affascinananti e difficili regate offshore tra cui la Palermo-Montecarlo, Giraglia, 151 Miglia, Regata dei Tre Golfi.

Grande impegno quindi per l’intero comitato organizzatore in vista di una estesa partecipazione di equipaggi provenienti da tutta Italia.

Per info:

www.ycco.it

https://www.agnetwork.it/39coppaitalia/?fbclid=IwAR2uLbKio5PoHKJQy8Xq7Fr2sEd6OErcG_duddxWbGTaxStaTWmhzPeYfuU

www.roundaeoliarace.it