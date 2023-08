Tragedia a Torino, treno travolge e uccide 5 operai. Tra le vittime un 22enne di Messina e un 53enne di Marsala

Sono due i siciliani che hanno perso la vita insieme ad altre tre persone, nella tragedia avvenuta a Brandizzo lungo la linea ferroviaria che collega Torino a Chivanno. Lo rende noto l’agenzia Ansa. Si tratta di Kevin Laganà, 22 anni, originario di Messina, la più giovane delle cinque vittime e Giuseppe Saverio Lombardo di 53 anni era originario di Marsala.

Il terribile incidente ferroviario è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri nei pressi della stazione di Brandizzo. I 5 operai pare stessero effettuando dei lavori di sostituzione di alcune rotaie ai binari della linea ferroviaria Torino-Milano. Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo. Le altre vittime sono Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso. Illesi altri due operai.

Il giovane Kevin si era trasferito in Piemonte e viveva a Vercelli. Dopo aver terminato la scuola aveva iniziato, appena maggiorenne, nel 2019, a lavorare per la una ditta di Borgo Vercelli che si occupa di armamento ferroviario in tutta Italia.

Giuseppe Saverio Lombardo, 53 anni, di Marsala, ha vissuto al 2001 in Sicilia per poi trasferirsi in Piemonte, a Vercelli, dove aveva trovato lavoro presso la stessa ditta. L’uomo, sposato, lascia un figlio.

La Procura di Ivrea sull’incidente ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo.

“Rfi esprime profondo dolore di fronte a quanto accaduto e porge il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari degli operai deceduti” scrive in una nota Rete ferroviaria italiana (Rfi), in cui viene spiegato che “erano in corso interventi di manutenzione da parte di una ditta appaltatrice esterna” e che “un treno non in servizio commerciale ha investito alcuni operai.”