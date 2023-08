Messina, in treno con LSD ed MDMA nascosta nelle parti intime: una coppia di iraniani nei guai

Il fiuto del cane antidroga “Edipo”, ha consentito di individuare, tra i tanti viaggiatori alla stazione di Messina, due giovani 26enni, un uomo e una donna entrambi di nazionalità iraniana, mentre cercavano di guadagnare l’uscita dalla stazione evitando il controllo di Polizia.

La donna, alla vista degli agenti e dell’unità cinofila, ha spontaneamente consegnato un ovetto e una bustina di plastica contenenti sostanze verosimilmente riconducibili a stupefacente, circostanza che ha indotto gli agenti a sottoporre la coppia e i loro bagagli ad una perquisizione, con il rinvenimento, nel portafogli della giovane, di un francobollo di LSD e di altra sostanza, verosimilmente MDMA, che la stessa nascondeva nelle parti intime. Per l’illecito amministrativo, la donna è stata segnalata all’Autorità competente ed il materiale stupefacente rinvenuto posto sotto sequestro.

Il provvedimento nell’ambito dei controlli della Polfer per la X giornata operazione “Stazioni Sicure” in Sicilia, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 28 agosto 2023 per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite. 594 persone controllate, 1 indagato, 1 sanzione elevata, 174 bagagli ispezionati, 84 agenti impegnati in 41 scali ferroviari della Sicilia: sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia.