Capo d’Orlando – Donna rischia di annegare, salvata da due eroici bagnanti

Altro salvataggio in mare questo pomeriggio a Capo d’Orlando. Dopo quello del mese scorso, anche oggi si è registrato l’eroico coraggio da parte di due persone, che hanno salvato una donna che si era buttata in mare, nonostante la forte corrente e le onde alte.

La donna, una 40enne, si è tuffata in mare, ma è stata subito trascinata dalle onde, rischiando di annegare, nel tratto di spiaggia sotto il faro del comune orlandino. Attimi di panico, poi due uomini, accortisi delle sue difficoltà a tornare a riva, si sono gettati in mare per riportarla a riva, riuscendo fortunatamente nell’impresa, prima che la donna potesse andare a sbattere sugli scogli.

I tre sono poi tornati a riva: per la donna, in visibile stato di shock, è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e tranquillizzata.