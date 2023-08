Sant’Agata Militello, incidente a Serra Bernardo, tre mezzi coinvolti. Auto contro un palo della luce. 3 feriti

Incidente stradale intorno alle 16:40 di oggi, sulla strada interpoderale che conduce in contrada Serra Bernardo a Sant’Agafa Militello.

Per cause in corso di accertamento, nel sinistro sono rimasti coinvolti un ciclomotore T Max, una BMW 320 ed un’altra BMW serie Uno, che dopo lo scontro ha impattato violentemente contro un palo della luce.

Feriti il conducente di quest’ultima ed il centauro che conduceva il ciclomotore, nonché il passeggero a bordo della BMW serie 320, tutti soccorsi dai sanitari del 118 e condotti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello. Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato traumi gravi.

Sul posto per i rilievi e ricostruire là domani la dell’incidente i poliziotti del commissariato di PS di Capo d’Orlando.