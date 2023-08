Mistretta, centro cittadino gremito per la festa di San Sebastiano. Tra la folla anche il mental coach Roberto Re – Video

L’appuntamento estivo del 18 agosto con la festa patronale di San Sebastiano si conferma evento di punta dell’estate amastratina. Anche per l’edizione 2023 Mistretta è stata presa d’assalto da migliaia di persone, tra fedeli, emigrati che tornano appositamente, turisti e cittadini dell’hinterland. Presenti anche molti sindaci e assessori in rappresentanza dei comuni del comprensorio.

Fede e devozione hanno caratterizzato le attese celebrazioni religiose, ed in particolare la santa messa delle 18. Poi la folkloristica processione, con il sontuoso fercolo del XVII secolo – ” A vara” – che ospita la statua del Santo di Noè Marullo, preceduto dalla Varetta degli Angeli con i ceri votivi e le reliquie. Il corteo, affollatissimo, per le vie del centro si è svolto quasi tutto senza intoppi, ad eccezione di un piccolo problema all’illuminazione della vara subito risolto e di una brutta caduta per alcune adolescenti, sul finire della penultima tratta della processione, proprio davanti il pesante fercolo del Patrono, fortunatamente senza nessuna conseguenza, se non preoccupazione tra i portanti. La processione ha regalato le consuete emozioni con tutti i passaggi caratteristici. A conclusione del corteo, subito lo spettacolo dei giochi d’artificio. Poi l’omelia e la benedizione. A chiudere la serata il concerto di Cristiano Malgioglio e dei suoi ballerini e il DJ set di Simone Mileti e Oris.

Si rinnova così il legame con il protettore della cittadina, il martire Sebastiano, con la straordinaria processione che alternando tappe di corsa ed altre in marcia, accompagnata da ben due bande musicali, resta una tra le feste patronali più singolari e attrattive del territorio. Ieri, tra la folla, a seguire la manifestazione c’era anche Roberto Re, il più importante mental coach italiano, co-fondatore di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale. Accompagnato da uno dei suoi soci in HRD, Gianluca Lo Stimolo, amastratino d.o.c. trapiantato a Milano ed esperto di comunicazione, marketing e personal branding, ha seguito la processione con grandissimo interesse e partecipazione, facendosi letteralmente trascinare dal fervore che anima la festa.