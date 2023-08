Brolo – Strepitoso successo di folla per il concerto di Giusy Ferreri di Ferragosto

La foto (dal drone a cura di Maurizio Forzano ) parla chiaro: a Brolo ieri sera per il concerto di Giusy Ferreri c’era davvero tanta gente. Un successo. In serenità anche grazie al pieno di sicurezza approntato dal comandante della polizia municipale Salvatore Messina ed il buon senso di tutti.

Inutile contarli; basta dire che erano davvero tanti ad affollare la sera di ferragosto in occasione del concerto di Giusy Ferrei. Un bagno di folla che Brolo ha visto ripetersi quest’anno in più occasioni (da Note Gustose al Carnevale estivo per dirne due) a testimonianza che il calendario approntato dall’amministrazione comunale sia piaciuto ai più.

Ma a Brolo, ieri da segnalare anche come ha funzionato perfettamente la macchina dedicata alla sicurezza, alla viabilità, ai controlli di pubblica sicurezza. Impegnati insieme alle forze al completo della polizia municipale, anche carabinieri, polizia e guardia di finanza ed ai presidi sanitari assicurati dalla Croce Rossa che ha operato in perfetta sintonia con i “118” del territorio.

Tutti supportati dai volontari del corpo dei Rangers ed agli uomini dalla protezione civile.

Soddisfatto il comandante della Polizia Municipale, Salvatore Messina: “Una macchina organizzativa dedicata alla sicurezza, ovviamente rodata da esperienze passate, e che ancora una volta ha funzionato egregiamente. Abbiamo, nonostante la grande azione preventiva, sviluppatasi sulla comunicazione e informazione all’utenza, alla fine rimuovere solo otto autovetture, con l’emissione di altrettanti verbali.

Una scelta dettata soprattutto per evitare che i mezzi facessero da tappo in eventuali viabilità emergenziali – spiega il Comandante – abbiamo elevato altre contravvenzioni soprattutto per divieto di sosta, ma siamo stati attenti ad evitare situazione a rischio. Questo ha permesso di poter fluidificare, a fine concerto, il traffico. Alla fine possiamo dire grazie a tutti, anche questa è fatta”.

In azione con loro (5 unità) , ieri sera a Brolo, esclusi gli uomini dei reparti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, hanno operato 15 volontari della protezione civile e 5 Rangers.

La nota dell’amministrazione

Per Brolo è stato un grande Ferragosto. Il concerto di Giusy Ferreri ha radunato migliaia di persone sul lungomare Luigi Rizzo e grazie ad una macchina organizzativa efficiente tutto è andato bene. Giusy Ferreri si è confermata artista di straordinario spessore e con uno spettacolo di grande intensità ha saputo coinvolgere il pubblico giunto da ogni parte.

A conclusione della serata, gli spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato il mare e l’intero litorale hanno strappato applausi a scena aperta.

Un doveroso ringraziamento alle Forze dell’ordine, alla Polizia municipale, alla protezione civile, alla Croce Rossa e ai Rangers che hanno garantito la sicurezza e il deflusso del traffico. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di un evento che ha rappresentato un tassello importante nell’estate 2023 e nel percorso di rilancio economico e turistico di Brolo.