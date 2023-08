Falcone: La Dance School Sicilia illumina la piazza Principe Romeo

Ha riscosso un grande successo il “Galà di Danza 2023” organizzato dalla Dance School Sicilia diretta da Carmelo Foresti e Angelica Italiano.

Il numeroso pubblico, di Piazza P. Principe Romeo a Falcone, ha potuto apprezzare i 40 allievi della scuola che negli ultimi anni ha regalato alla Sicilia ben 11 campionati italiani.

Due ore di spettacolo, presentato da Francesco Anania, un viaggio emozionante che ha coinvolto vari generi di ballo: dalla baby dance alla danza classica, dai mix latini ai coreografici, dagli assoli ai solo latin e agli standard.

In pista tanti piccoli campioni che grazie alla loro costanza e passione stanno crescendo giorno dopo giorno e daranno altre soddisfazioni ai Direttori Carmelo e Angelica protagonisti anche loro con due esibizioni mozzafiato, una di samba show e una di rumba.

E’ stata l’occasione per apprezzare i neo campioni italiani, nella combinata 10 danze, Alessandro e Sofia, cresciuti alla Dance School Sicilia e pronti per il passaggio in classe A di merito, ma anche per vedere in pista la nuova coppia Antonino e Manuela, una fusione di tecnica e passione.

Pieno di energia il ricordo di Raffaella Carrà, indimenticata showgirl, ballato da Mariarosa sui brani storici che l’hanno resa celebre.

Ospite della serata il giovane cantante Vincenzo Crinò che con le sue canzoni ha anticipato lo spettacolo danzante.

Un turbinio di emozioni che si ripeteranno il 19 agosto ad Oliveri a partire dalle ore 21:00, un modo semplice per far avvicinare le persone al ballo e allo sport che come si sa fa bene al corpo e alla mente.