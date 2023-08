Ficarra – “Gattopardo”, un viaggio gustoso tra identità e storia

Nel cuore incantevole di Ficarra, uno stupendo gioiello dei Nebrodi in Sicilia, ha avuto inizio un evento magico che unisce i sapori della tradizione, la cultura profonda e l’identità radicata del territorio.

“Gattopardo,” al suo esordio, promette di ridefinire il concetto di manifestazione enogastronomica, portando con sé un’atmosfera di affascinante eleganza e ricchezza culturale. Questo format unico, ispirato dal celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, non solo vuole onorare le delizie culinarie dell’isola, ma crea un’esperienza straordinaria in cui il cibo si intreccia con la cultura e l’identità locale.

L’evento, diretto da Mauro Cappotto, figura di spicco nel mondo della cultura e dell’arte non solo a Ficarra, ha visto i riflettori accendersi sulla filiera di “Ficarra 4,zero” nella serata di inaugurazione (e lo sarà per tutte le sere). Uno spazio dedicato allo street food è stato trasformato in un tempio culinario, presentando una gamma di prelibatezze made in Ficarra che ha fatto risplendere l’arte della cucina locale.

Tra degustazioni di arancine appena fritte, cus cus, panini con salumi DOC, dolci e molto altro, degustando vino al calice e sangria, i visitatori hanno avuto l’opportunità di immergersi nelle tradizioni gastronomiche della Sicilia.

L’evento “Gattopardo” è un omaggio al capolavoro letterario di Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo,” e questo legame tra cibo, cultura e identità è evidente in ogni aspetto dell’evento.

Il direttore artistico, Mauro Cappotto, ha orchestrato una serie di iniziative che riflettono il filo conduttore del romanzo, creando un’esperienza completa che coinvolge tutti i sensi. Ieri sera dalla tavola rotonda introduttiva condotta dal sindaco Basilio Ridolfo, da Mauro Cappotto e da Franco Valenti, un autentico espero della storia che lega Romanzo, Film, Epopea dei “Gattopardi” di Sicilia, all’apertura degli stand enogastronomici, dalla proiezione di video all’intervista a tema, ogni elemento è stato accuratamente progettato per trasmettere l’anima del Gattopardo e del suo contesto storico.

Il format “Gattopardo” non è solo una celebrazione del cibo e della cultura, ma un invito a scoprire l’anima di Ficarra, un autentico paese museo. La sua storia millenaria e la sua affascinante architettura si fondono con il presente in un viaggio suggestivo attraverso le stradine acciottolate. Questo evento è più di una semplice festa; è una narrazione vivente che rende omaggio alla memoria di Tomasi di Lampedusa, portando i visitatori a rivivere l’epoca del Gattopardo e che rende Ficarra metaforicamente “luogo” – dell’anima e della mente – caro a Tomasi di Lampedusa.

Il programma di “Gattopardo” offre una serie di appuntamenti che catturano l’attenzione e l’immaginazione.

Dalle presentazioni di libri che esplorano l’essenza della Sicilia all’apertura degli stand enogastronomici e agli spettacoli musicali, ogni giorno dell’evento promette esperienze uniche che avvicinano i partecipanti alla cultura locale. Le serate musicali, le presentazioni di libri e gli show culinari sono solo alcuni dei momenti che rendono “Gattopardo” un’esperienza completa e coinvolgente.

In conclusione, “Gattopardo” è molto più di un evento enogastronomico; è una celebrazione articolata della cultura, dell’identità e del cibo che definiscono Ficarra e la Sicilia.

Questa prima edizione – anzi l’edizione zero – ha dimostrato che il format ha il potenziale per diventare un appuntamento annuale imperdibile, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi in un mondo di sapori, storie e tradizioni. “Gattopardo” unisce passato e presente, creando una connessione intima tra cibo e cultura che risuona nel cuore di ogni ospite.

Ieri sera hanno suonato anche i giovani talentuosi della Band degli UV4. A margine dell’evento anche l’inaugurazione della “vetrina 3” – Palazzo Busacca – dedica al maestro Paolo Lanza ed alla sue icone.

Il programma

10 agosto

19,30 – Presentazione libro “Il Pranzo” di Giuseppe Amedeo Mallandrino Cianciafara. Editore: EDAS. Dialoga con l’autore Franco Tumeo.

20:00 – Apertura stand enogastronomici. Presentazione “La Tavola del Gattopardo”

22,00 – Serata Musicale con la Band Extremosud

11 agosto

19:30 – Presentazione libro “Sicilia: l’incanto dell’estasi epopea nel regno degli dei” di Tregor Russo; dialoga con l’autore Massimo Scaffidi

20:00 – Apertura stand enogastronomici.

20,30 – Show Cooking con degustazione

21,00 – Corteo storico del Gattopardo con passeggiata letteraria, letture e suggestioni musicali, da p/za Umberto I° a p/za Lucio Piccolo con 5 momenti di lettura

22,30 – Il ballo di Angelica e concerto lirico con il tenore Nunzio Gallì ed al pianoforte Antonella Taormina