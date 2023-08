Barca a vela rischia di affondare, 8 persone salvate dalla Guardia Costiera ad Alicudi

Lo scorso 8 agosto, la Guardia costiera di Lipari ha salvato 8 persone che si trovavano su una barca a vela a sud dell’Isola di Alicudi.

L’intervento ha fatto seguito ad una richiesta di soccorso da parte di un’imbarcazione a vela che si trovava 5 miglia a sud dell’isola di Alicudi.

L’unità, con a bordo italiani, di cui 4 minori, era impossibilitata a navigare ed imbarcava acqua. Immediate le operazioni di soccorso.

E’ stata prontamente inviata in zona la motovedetta Search and rescue CP 832 ma, vista la distanza di oltre 35 miglia nautiche da percorrere ed il mare molto mosso, è stato dirottato per prestare una prima assistenza, un commercial yacht che dai sistemi informatici di monitoraggio in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto, risultava a circa 4 miglia a sud-est dall’unità in avaria.

Al sopraggiungere dei soccorsi, lo yacht, si è posizionato in modo da facilitare la manovra di affiancamento e trasbordo degli occupanti dell’imbarcazione. Gli occupanti, una volta a bordo dell’unità Sar CP 832, sono stati portati in salvo presso il porto di Lipari.

Il pronto intervento della Guardia Costiera e la costante sinergia con il cluster marittimo, ha permesso, ancora una volta, di portare a termine con successo una complicata operazione di soccorso.