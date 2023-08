Nessuna pausa estiva per la giunta Mancuso, alle prese con l’ordinario da un lato e le grandi opere in itinere dall’altro. L’esecutivo resta concentrato sui progetti più importanti, con alcune scadenze alle porte, senza perdere di vista la necessità di garantire i servizi di routine ai cittadini, in un quadro in cui occorre fare i conti con risorse finanziarie limitate ed organico ridotto.