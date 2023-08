Patti, incidente autonomo sullo scorrimento veloce per San Piero Patti. Due feriti

Un incidente stradale si è verificato questa mattina presto sulla strada a scorrimento veloce che da San Piero Patti conduce a Patti.

Per cause in corso di accertamento un giovane, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, avrebbe perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro il guardrail.

Fortunatamente sia il conducente che il passeggero del mezzo pare non abbiano riportato gravi traumi, mentre sono ingenti i danni alla vettura. I due sarebbero stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti al PS del locale nosocomio per gli accertamenti del caso.

Ad effettuare i rilievi i carabinieri del nucleo radiomobile di Patti, intervenuti sul posto.