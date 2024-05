Milazzo: l’Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana vince i Campionati Italiani di Imprenditorialità

Ancora un successo da ascriversi all’Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana di Milazzo diretto da Bruno Lorenzo Castrovinci, che sbaraglia la concorrenza degli altri Istituti Scolastici riuniti a Parma, per partecipare ai campionati di Imprenditorialità 2024.

Oltre 8000 studenti coinvolti, 60 mini-imprese presentate alla commissione esaminatrice; la classe 3B indirizzo Biotecnologie Sanitarie del Majorana di Milazzo ha presentato la mini-impresa “S.O.S. JA”. S.O.S. Jache che si prefigge l’obiettivo “di recuperare gli sversamenti di idrocarburi nelle acque marine prossime alle coste, con l’intento di contribuire in modo significativo alla salvaguardia e tutela degli ecosistemi marini e delle risorse idriche. La missione è intrinsecamente legata a garantire un corretto sviluppo delle attività economiche costiere, nel pieno rispetto del bioma marino. La mini-impresa ha sviluppato un prodotto innovativo e funzionale che si allinea con i principi della blue e circular economy. Questo prodotto mira a ridurre il tasso d’inquinamento causato dalla presenza di sostanze idrocarburiche oleose nel mare. L’impegno di S.O.S JA si estende oltre la mera mitigazione dell’inquinamento; mirando a stabilire una relazione sostenibile tra l’ambiente marino e la sensibilità umana, contribuendo attivamente alla pulizia e alla cura degli oceani” .

I Campionati di Imprenditorialità sono stati organizzati da Junior Achievement Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e tantissimi Partner, che hanno riconosciuto alla scuola mamertina, il merito di aver preparato i propri studenti nello sviluppo di tecnologie mirate alla diffusione delle nuove tecnologie senza dimenticare quelle legate all’intelligenza artificiale, facendogli acquisire competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro.

Particolarmente soddisfatto ed orgoglioso il dirigente scolastico del Majorana Bruno Lorenzo Castrovinci che, grazie anche alla sua attività manageriale, ha contribuito a rendere l’Istituto di Milazzo un’eccellenza a livello nazionale.

È sotto gli occhi di tutti la circostanza che le attività lavorative hanno subito una trasformazione considerevole grazie anche alla presenza di nuove figure professionali. Non è stato facile ottenere un risultato così prestigioso infatti, gli studenti del Majorana e tutti gli altri allievi presenti, hanno dovuto svolgere un percorso formativo prima di giungere a Parma presso l’Auditorium Paganini, e ricevere il riconoscimento di grande valenza nazionale. Alla cerimonia di premiazione erano presenti: Beatrice Aimi, Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma, Antonio Perdichizzi, Presidente di Junior Achievement Italia, Miriam Cresta, CEO d Junior Achievement Italia e ha inviato il suo saluto Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’Elenco dei premi e dei progetti dell’edizione 2024 dei Campionati di Imprenditorialità hanno riconosciuto: PREMIO MIGLIOR TEAM CAMPIONATI DI IMPRENDITORIALITA’ – Consegnato da Junior Achievement, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Comune di Parma, alla mini-impresa S.O.S. JA della classe 3B – indirizzo Biotecnologie Sanitarie dell’I.T.T. E. Majorana di Milazzo (Messina). S.O.S. JA è stata premiata per la capacità di individuare una soluzione innovativa in grado di garantire una migliore ecosostenibilità ambientale, applicando i principi scientifici appresi negli studi a favore del proprio territorio. Premio Miglior Mini-Impesa JA a Hitlocator JA, della classe 5^B dell’Istituto Tecnico Jannuzzi di Andria. Premio Impresa 5.0, a Hitlocator JA, della classe 5^B dell’Istituto Tecnico Jannuzzi di Andria e Up to You della classe 5C, Istituto G. Ferraris – F. Brunelleschi, Empoli. Premio EY – ESG Award a Ocean Red dell’ITET Tannoia di Corato (Bari); Premio People’s Choice Award a Hygge Meet, della classe 4 dell’Istituto Rolando da Piazzola, Piazzola sul Brenta (Padova). Premio Audience Award al team Hitlocator JA. Premio Social Impact Award UNICEF al team Impronte di luce – Stampe d’arte della 3AB dell’Istituto comprensivo Giano-Bastardo di Giano dell’Umbria (PG). Premio Skills for The Future a Colors&Flavours della 3°A dell’Istituto Superiore Remo Brindisi di Comacchio (Ferrara). Premio Business Insight Award a TREND MICRO Italia. Premio Ready for Work Award ManpowerGroup a Evolinx.