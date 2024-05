ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo, ha avviato a Messina e Milazzo due classi di alta formazione post diploma

Gli ITS Istituti Tecnologici Superiori voluti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, consentono a giovani che hanno conseguito il diploma d’istruzione di secondo grado, di seguire un percorso biennale di alta specializzazione. Questo permetterà loro di acquisire tutte quelle conoscenze tecniche, fondamentali per entrare nel mondo del lavoro. ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo, ha avviato a Messina presso la sede accredita di Via La Farina, 187 e a Milazzo presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” da sempre un Istituto d’eccellenza nel panorama Nazionale, due aule nell’ambito dell’area tecnologica 3, Chimica e nuove tecnologie della vita.

La Pandemia che ha colpito il nostro paese, ha messo in evidenza una fragilità, sia dal punto tecnologico che sociale ed ambientale. La vulnerabilità riferita ai cambiamenti climatici, la scarsa familiarità con le tecnologie e la quasi inesistente formazione nel campo lavorativo, nell’istruzione e nella ricerca, hanno imposto un intervento drastico per cercare di recuperare il gap esistente con gli altri paese europei. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha come mission l’inclusione di genere, il sostegno all’istruzione, alla formazione e all’occupazione dei giovani. Le scuole di alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma, rappresentano un’opportunità unica in quanto creano un forte legame con il mondo delle imprese le quali, forniscono i docenti che faranno effettuare ai corsisti, un percorso formativo orientato, rispondente alle necessità tecniche utili per entrare nel mondo del lavoro.

ITS Academy quindi è industria, è azienda che viene a trovarti, che entro un anno dal conseguimento del diploma inserisce il 90% degli allievi nel mondo del lavoro, che ti fornisce la certificazione Cambridge e quella informatica (Pekit, CISCO CCNA, EI-Pass). La partecipazione ai corsi di alta specializzazione organizzati da ITS Academy è totalmente gratuita; i corsisti con un ISEE inferiore ai € 24,335,11 potranno accedere alle borse di studio il cui importo annuo va da € 2.481,75 a € 6.157,74 a seconda se gli allievi sono residente in sede, fuori sede o pendolari. Ancora, se la richiedente è una donna, l’importo è aumentato del 20% e, addirittura fino al 40% se la persona è disabile certificato dalla legge 104/92. Naturalmente la frequenza al corso è obbligatoria (2.000 ore, la metà in aula e in laboratorio, l’altra metà in stage in azienda), si possono effettuare assenze per un massimo del 20% delle ore.

Cogliere questa opportunità può rappresentare la svolta della vita che stavi cercando e non sapevi potesse essere così vicina. In Italia sono 146 gli ITS Academy correlati a 6 aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico del Paese; prevedono la partecipazione delle aziende, dell’università, dei centri di ricerca scientifica e tecnologica, degli Enti Locali. INDIRE Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, su incarico del Ministero dell’Istruzione, ha svolto attività di ricerca per verificare gli standard didattici e di sviluppo presenti nei diversi ITS Academy, certificandone il notevole processo di innovazione. Costruisci il tuo futuro! Per iscriverti è possibile collegarsi al sito: https://www.itsvoltapalermo.it; attraverso lo SPID a: https://sistemaits.istruzione.gov.it/portaleitsacademy.