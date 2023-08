Barcellona Pozzo di Gotto – Poste Italiane, installato un container nella frazione Sant’Antonio

A Barcellona Pozzo di Gotto, nella frazione di Sant’Antonio, Poste Italiane ha attivato da oggi un container come sede provvisoria per garantire ai cittadini il regolare svolgimento delle operazioni postali e finanziarie.

La struttura prefabbricata è stata messa a disposizione in attesa della riapertura dell’ufficio postale presso una nuova sede, impegno previsto nel piano degli interventi aziendali e che conferma il presidio fisico di Poste Italiane sul territorio della frazione.

Come ribadito dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Calabrò che, nell’auspicare il ritorno al più presto di un ufficio stabile, si è detto lieto della riapertura: “Si tratta della riconquista di un diritto del cittadino. L’amministrazione, sensibile alle esigenze dei cittadini, ha fornito a Poste Italiane tutta la possibile collaborazione”, ha commentato il primo cittadino.

Durante il periodo di chiusura dei locali di piazza Mazzini, causata da ingenti problemi infrastrutturali al piano superiore dell’immobile ospitante, Poste Italiane aveva garantito l’operatività presso la sede cittadina di via Roma. I servizi postali e finanziari tornano dunque da oggi disponibili sul territorio nella struttura prefabbricata posizionata in via Villa snc, operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45