Alcara Li Fusi, dalla natura al buon cibo, tutto il bello del territorio nella prima edizione del “Summer Fest” – Video

Alcara Li Fusi entra nel vivo delle manifestazioni estive, con la prima edizione dell’Alcara Summer Fest, evento organizzato dall’amministrazione comunale in sinergia con le associazioni Ambiente Sicilia, Alcara Borgo Natura ed Alcatraz Eventi.

Un lavoro di squadra per ricreare un vero e proprio mini tour per scoprire le meraviglie del borgo, che si svolgerà domenica 13 agosto prossimo a partire dal pomeriggio. Un viaggio tra natura incontaminata, alla scoperta di flora e fauna locali, nei luoghi dell’arte, della storia e della cultura, per poi assaporare il buon cibo locale e ballare con la musica del DJ set notturno.