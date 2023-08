Taglio del nastro, ieri sera, a Torrenova per il percorso sportivo attrezzato finanziato con i fondi del Pnrr.

Un percorso pensato per promuovere il benessere attraverso il movimento, realizzato in Piazza dello

Zodiaco.

“Un’occasione per i cittadini per aumentare la pratica dello sport in natura, gratuito, senza età, senza limiti e senza barriere.” Comunica soddisfatta l’amministrazione torrenovese.