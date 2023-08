Tusa – Riforma della giustizia penale: l’Avv. Luigi Miceli rappresenterà la Regione Siciliana nella Conferenza Ministeriale Nazionale

Su richiesta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Presidente della Regione Renato Schifani ha designato l’Avv. Luigi Miceli componente della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa. Miceli, allievo dell’Avv. Roberto Tricoli, già segretario della Camera Penale di Palermo e sindaco del comune di Tusa, rappresenterà la Sicilia nell’organismo presieduto dal Ministro e composto da un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, designato dall’Anci, un rappresentante della Cassa delle Ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico scientifica.

La Conferenza coadiuverà il Ministro nella sua attività di coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. La giustizia riparativa costituisce uno dei settori maggiormente innovativi della c.d “Riforma Cartabia” ed è finalizzata alla preventiva composizione delle controversie penali, all’anticipazione della risoluzione del contenzioso e, conseguentemente, alla riduzione del carico dibattimentale.