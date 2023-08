Da Montreal a Santa Lucia del Mela: il piacere di ritornare in Sicilia

L’Amministrazione Comunale di Santa Lucia del Mela ha accolto l’idea della band Atmosfera Blu per organizzare una serata evento ed omaggiare il presidente dell’associazione messinese di Montreal Franco Mendolia, in vacanza insieme alla sua famiglia. Presenti anche molti altri siciliani emigrati in Canada. La band Atmosfera Blu è stata quattro volte in tournée a Montreal e ha potuto constatare l’impegno dei messinesi, tra i più attivi della comunità italiana. Grazie sempre all’impegno di Mendolia è stata dedicata una piazza al comune di Santa Lucia del Mela.