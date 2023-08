Barcellona PG, incidente sul lavoro: giovane resta schiacciata da un cancello. Non è in pericolo di vita

Una giovane si trova ricoverata al Papardo di Messina, in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto il 31 luglio scorso a Barcellona P.G.

Secondo una prima ricostruzione sembra che la donna, 27enne impiegata come commessa in una attività commerciale della cittadina del Longano, mentre stava aprendo il cancello dell’attività, sia rimasta schiacciata sotto la pesante grata, che presumibilmente si è sganciata dalla sede. Sul posto i sanitari del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Milazzo. Da qui, i medici, ne hanno disposto il trasferimento al nosocomio messinese, per le gravi fratture riportate.

Da chiarire la dinamica e le cause dell’incidente, sul quale sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Barcellona PG, coordinati dal capitano Lorenzo Galizia e intervenuti sul posto nell’immediatezza dei fatti e dei funzionari dello SPRESAL, l’ufficio Servizio Prevenzione Ambienti di Lavoro dell’ASP di Messina.