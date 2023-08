Polfer, controlli a luglio con “Oro Rosso”, “Rail Safe day” e “Stazioni Sicure”

Controlli della Polfer in Sicilia nel mese di luglio appena trascorso: 14.306 persone controllate, 13 indagati, 256 treni presenziati, 148 veicoli ispezionati, 36 contravvenzioni elevate. Sono state 13336 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria.

Nell’ultimo mese la Polfer siciliana è stata anche impegnata in 3 giornate di controlli straordinari predisposti dal Servizio Polizia Ferroviaria, su tutto il territorio nazionale. In particolare: con l’operazione “Oro Rosso”, finalizzata al contrasto del fenomeno dei furti di rame; per il contrasto dei comportamenti impropri in ambito ferroviario con l’operazione denominata “Rail Safe Day”; infine, con l’operazione “Stazioni Sicure”, volta a contrastare le attività illecite in ambito ferroviario e prevenire possibili azioni eversive o terroristiche.

A Messina, invece, sono stati rafforzati i servizi nelle stazioni di competenza in relazione a due grandi eventi musicali svoltisi in quella città, i concerti di Tiziano Ferro e dei Pinguini Tattici Nucleari, garantendo la sicurezza della numerosa utenza proveniente da tutta la Sicilia e dalla Calabria facendo uso del treno e dei traghetti.

Infine, numerosi sono stati gli interventi espletati dalle pattuglie della Polizia Ferroviaria a seguito degli incendi che hanno riguardato la nostra regione, interessando anche le aree ferroviarie. Al riguardo, è stata continua l’assistenza ai viaggiatori bloccati nelle stazioni in attesa della normalizzazione della circolazione sulle linee ferroviarie.