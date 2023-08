Messina – Tutti gli eventi in programma ad agosto

Una ballerina in locandina per descrivere le iniziative relative alle manifestazioni dell’agosto messinese del 1956, utilizzata e stilizzata in chiave moderna, con alle spalle il Duomo, la Vara ed i Giganti, ideata da Elio Bonaccorso, è la nuova immagine con la quale l’amministrazione comunale ha presentato l’agosto messinese 2023.

Un lavoro di squadra, ha voluto sottolineare il Sindaco Basile, “grazie al quale, sono stati coinvolti tutti i contesti cittadini per promuovere un periodo particolare dove la città è più viva e presente”. Oltre la Vara, fulcro di tutto l’agosto, ha proseguito Basile, “si darà vita ad una serie di iniziative storiche e culturali che passeranno anche attraverso i villaggi”.

L’assessore Enzo Caruso ha voluto dare risalto alle manifestazioni che si svolgeranno a Capo Peloro e, “soprattutto quelli che prenderanno vita nella scalinata di Piazza Unione Europea: il teatro del 12 mila e, giorno 5 agosto la rievocazione dello sbarco di don Giovanni d’Austria con, in porto, la nave scuola Palinuro”. Ancora, Caruso “ha parlato del festival delle bande musicali, con la presenza di 5 gruppi provenienti da tutti Italia; a seguire, il galà del folklore, i cantastorie e, nel centenario di Giovanni Verga, il mastro don Gesualdo che verrà messo in scena, sempre sulla scalinata di Palazzo Zanca dove, per l’occasione verranno sistemate 200 sedie”.

L’assessore Finocchiaro ha presentato gli eventi di Capo Peloro che, “questa volta, sarà possibile raggiungere in tranquillità in quanto, non sono state previste limitazioni viabili”. L’arena di Capo Peloro, ha detto Finocchiaro “avrà 2300 posti a sedere”.Tutte queste manifestazioni, ha concluso Finocchiaro, “rappresentano degli attrattori per ricevere turisti, un volano d’interesse per tutte le attività commerciale perché, tantissime sono le prenotazioni ricevute dagli albergatori e, trovare un posto libero, è ormai impossibile. Messina città da vivere e d’amare”.

Prendendo la parola, l’assessora Cannata ha presentato “le iniziative che vedranno coinvolti tutti gli abitanti dei villaggi sia della zona nord che di quella sud, in particolare, ha ricordato le manifestazioni: IbissuVillageFest che si terrà a Gesso e Trinacria Arts Festival di Pezzolo”. Infine, Lelio Bonaccorso ha affermato che “tutto quello che è immagine e comunicazione crea visibilità anche in ambienti internazionale. Messina è al centro di un percorso culturale che darà ancora maggiore risalto ad una città in continua crescita.

Il programma degli appuntamenti è visionabile all’indirizzo http://www.messinaeventi.me/agosto-messinese-programma.pdf0

Salvo Saccà