Sant’Angelo di Brolo – Trionfa la musica nel ricordo di Stefano Terranova, nel 5° Music Contest organizzato dalla Consulta Giovanile

Il Music Contest in memoria di Stefano Terranova si conferma spazio ideale per i giovani talenti musicali del territorio messinese. Una serata ricca di novità quella della V° edizione della manifestazione pensata per ricordare il 18enne santangiolese scomparso prematuramente il 2 giugno 2013 e la cui vicenda ha lasciato un segno indelebile nella memoria, non solo dei santangiolesi.

Dopo 4 edizioni andate in scena al Chiostro di San Francesco, per il 2023 la kermesse, organizzata dalla Consulta Giovanile Sant’Angelo di Brolo, dal Comune e dal Comitato Fiordaliso rappresentato dalla famiglia Terranova, si è svolta nella suggestiva cornice del cortile del palazzo della cultura. Volto nuovo anche per la conduzione, affidata al giornalista e caporedattore della redazione di AMNotizie Raffaele Valentino.

In giuria la giornalista e ideatrice del noto festival nazionale Diventerò Una stella Maria Vitale, Carmelo Casella. musicista, polistrumentista e tecnico fonico da oltre 40 anni, Basilio Pintabona, sassofonista di esperienza e fama internazionale ed insegnante di musica e Valentina De Caro, redattrice di AMNotizie.

Sul palco 5 le band selezionate tra quelle che spiccano nel panorama della musica messinese. Dopo le esibizioni, il personale ricordo di Stefano del primo cittadino Franco Cortolillo, che ha anche ringraziato gli organizzatori; poi Tindaro e Pietro Terranova, padre e fratello di Stefano, che oltre a sottolineare il valore simbolico del contest, hanno annunciato come l’impegno della famiglia Terranova nel sociale continuerà attraverso la Fondazione dedicata a Stefano, che prenderà forma entro la fine del 2023. Dopo l’esibizione dall’artista catenese Adriano, special guest della serata, la consegna dei premi.

Trionfano gli Scotch & Soda, con la straordinaria espressività vocale di Andrea Perseu, accompagnata dall’elegante arrangiamento di Alessandro Molica Colella alla chitarra e Massimo Isgrò alla batteria. Premio come migliore voce al duo Disìo, già vincitore della passata edizione, per la miglior performance strumentale alle The Harmonic in ex equo con il Band del Momento e come miglior presenza scenica ad Hendrik, con i suoi due brani inediti.

(Foto Giuseppe Princiotto)