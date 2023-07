Patti: incontro con il filosofo Matteo Saudino

Domani venerdรฌ 28 luglio, ore 18.30, sarร a Villa Pisani di Patti il filosofo ๐™ˆ๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ค ๐™Ž๐™–๐™ช๐™™๐™ž๐™ฃ๐™ค, conosciuto in rete con il nome di ๐˜ฝ๐™–๐™ง๐™—๐™–๐™จ๐™ค๐™›๐™ž๐™–. Un incontro speciale in occasione del tour per il suo ultimo libro ๐™Ž๐™ค๐™›๐™ž๐™– ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™จ per ๐˜š๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ.

Saranno gli studenti i protagonisti di questo evento e ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ผ ๐—™๐—œ๐—Ÿ๐—ข๐—ฆ๐—ข๐—™๐—œ๐—” ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ ๐—ฏ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—œ๐—– ๐—ฃ๐—ถ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ผ ๐—ฒ ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—Ÿ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ๐—ผ ๐—ฉ.๐—˜๐—บ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐—ฒ๐—น๐—ฒ ๐—œ๐—œ๐—œ. In un appuntamento davvero imperdibile, coordinati dalla Professoressa ๐˜๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ข ๐˜Š๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข e dalle Insegnanti ๐˜•๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ช๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ˆ๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ข ed ๐˜Œ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜Š๐˜ช๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ, gli studenti dialogheranno con l’autore sui temi del suo libro.