S. Agata Militello, prima edizione de “I memorial dei Presidenti”: una festa di sport e amicizia – Video

Palla che gira, tecnica negli scarpini come non fossero mai stati appesi al chiodo, agonismo che scorre ancora nelle vene e persino qualche gesto atletico, nonostante l’età. Bella da vedere, per il clima di amicizia e lealtà sportiva e al tempo stesso intriso di senso del calcio, la prima edizione de “I Memorial dei Presidenti” andato in scena nel pomeriggio del 16 maggio al Centro Sportivo “Football Village” di Sant’Agata di Militello.

Al triangolare a 7, patrocinato dal Comune di Sant’Agata di Militello, protagoniste le vecchie glorie di A.C.R. S.Agata, Polisportiva Folgore che si è aggiudicata il torneo ed A.S. Agatese Calcio. Un tributo al ricordo dei presidenti che guidato le storiche squadre santagatesi Antonio Triglia, Giuseppe Fazio, Filippo Miracola, Saro Valore e Felice Notaro.