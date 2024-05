Messina: ritorna in funzione la vettura “Antonello da Messina”

Dopo aver subito un intervento importante, una delle vetture revampizzate, torna a muoversi sulle rotaie del tram messinese. Ammodernata sia negli impianti che, sull’aspetto interno ed esteriore, un vero e proprio restyling che oggi l’ha vista tornare in servizio, per aggiungersi alle altre cinque vetture già in funzione.

Avrebbero potuto essere otto ma, dopo l’incidente di Gazzi, due vetture sono rimaste fuori uso; una presenta danni molto consistenti e non è possibile ipotizzare quando potrà tornare ad essere operativa.

La vettura revampizzata, ha una grafica molto interessante ed accattivante realizzata dagli studenti del liceo artistico “Seguenza”. Impegnare i giovani artisti, coinvolgendo di conseguenza, la scuola in questa attività che mette in evidenza il volto del grande pittore messinese, è stato voluto dal sindaco Federico Basile.

Ad aspettare la vettura “Antonello da Messina”, alla fermata “Municipio”, il sindaco Basile insieme agli assessori alla Mobilità urbana Salvatore Mondello, e politiche culturali Enzo Caruso, insieme al presidente di ATM Giuseppe Campagna ai consiglieri Carla Grillo e Salvatore Ingegneri e al direttore generale di ATM Claudio Iozzo.

Nella pensilina anche un giovanissimo messinese innamorato del tram, a perfetta conoscenza del percorso ed anche di molti degli autisti che guidano le vetture dell’azienda dei trasporti, accompagnato dalla mamma, ha avuto il piacere di salire per la prima volta nella vettura Antonello da Messina.

Il sindaco Basile ha voluto sottolineare “l’importanza del tram che rappresenta elemento fondamentale per la mobilità sostenibile”.

Molto soddisfatto il presidente di ATM Giuseppe Campagna perché “rimettere in funzioni una vettura che presentava gravi danni anche strutturali, testimonia la volontà di rendere sempre più efficiente il trasporto pubblico”. Anche Campagna ha sottolineato l’importantissimo ruolo del tram nel sistema di mobilità urbana.