Simone Bongiovanni eletto “Babbo Glamour”

Simone Bongiovanni, originario di Monforte San Giorgio – Me, nell’ambito del concorso “Il Babbo più bello d’Italia” ha vinto il titolo “Babbo Glamour”.

L’evento si è svolto all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare a Forlì ed è stato organizzato dall’associazione turistica “Amare San Mauro” e patrocinata dal comune di San Mauro Pascoli.

Simone oggi ha 32 anni e vive a Dossobuono, la più popolosa frazione del comune di Villafranca di Verona e lavora come perito chimico in un azienda farmaceutica.

Dopo tanti anni è ritornato in passerella, spinto dalla moglie Simona Coppolino e dal piccolo Diego, “E’ stata una bella esperienza dopo tanti anni ho vissuto le emozioni di un concorso ed è stato fantastico viverle con tutta la mia famiglia”.

Simone ha mosso i primi passi nel concorso Ragazzo dell’Anno organizzato dall’Associazione Divertiamoci Correndo, per poi partecipare a Mister Italia, a Il più bello d’Italia, a Mister Europa e nello stesso coltivava la sua grande passione per il ballo che gli ha permesso di partecipare alla trasmissione “Ballando con le stelle” su Rai 1.

Il suo grande sogno è quello di partecipare ad un concorso in coppia con sua moglie e intanto sarà ospite a Venetico – Me in occasione della selezione di Miss Reginetta d’Italia, Miss Reginetta Over e Talent Kids che si svolgerà il 1 agosto nella centralissima villa comunale.