Il ballo coinvolge tutti a Miss Reginetta d’Italia. Protagoniste le scuole: Dancing Star, Dance School Sicilia e Fly Dance

Il ballo è sicuramente un modo divertente per stare insieme ed allenare mente e corpo.

In questo periodo sono tante le realtà locali che si riuniscono in saggi spettacolo o in ospitate come è avvenuto nell’ultima selezione di Miss Reginetta d’Italia dove tre scuole di Falcone, Rodì Milici e Barcellona Pozzo di Gotto hanno messo in vetrina i propri talenti.

La “Dance School Siciia”, diretta da Carmelo Foresti e Angelica Italiano, reduce dai campionati italiani di Rimini ha presentato i suoi giovani ballerini che si sono esibiti in danze standard e latini.

As esibirsi anche i freschi campioni italiani nella combinata 10 danze, Alessandro Aliberto e Sofia Ilacqua.

LA “Dancing Star” diretta da 29 anni da Gabriella Italiano ha presentato tre balli di Modern Contemporaneo. Il motto dell’insegnante è “Se danzi niente è impossibile”

Ed infine la “Flay Dance” diretta da Giusy De Pasquale, un gruppo che è diventato famiglia e che fanno del ballo di gruppo un modi esprimere le proprie emozioni, loro si sono scatenati in vari tormentoni dell’estate 2023.

Sorrisi, emozioni, tecnica e fatica, ma alla fine tutti soddisfatti per aver trascorso una piacevole serata facendo ciò che più gli piace, ballare.