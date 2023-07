Terme Vigliatore – Entra in un bar con una spranga di ferro e sfascia vetrine, porta d’ingresso, banchi frigo e altro

Attimi di paura ieri pomeriggio a Terme Vigliatore, dove un uomo è entrato armato di spranga presso un bar della zona, distruggendo vetrine, porta d’ingresso, banchi frigo, registratore di cassa ed altro.

Sembrerebbe che non vi siano motivi precisi che hanno portato l’uomo a compiere il folle gesto. L’uomo, un 60enne, già noto alle forze dell’ordine, è andato in escandescenze, spaventando gli occupanti del bar, che hanno temuto per la loro incolumità. I titolari, insieme ai dipendenti, non hanno potuto fare altro che scappare per evitare il peggio. L’uomo è stato poi fermato dai carabinieri della compagnia di Terme Vigliatore, grazie alle registrazioni delle videosorveglianze del locale.

Sembrerebbe che l’uomo sia affetto da disturbi psichici. L’uomo è stato denunciato e oggi dovrebbe essere sottoposto ad un TSO.

Il bar, in data odierna, è stato riaperto.