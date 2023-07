Tragico incidente sulla A20 nella notte, due morti e 4 feriti. Tre le auto coinvolte

Ancora sangue sulle strade siciliane. Nella notte, intorno all’1.30, un incidente ha coinvolto tre auto sulla A20 Messina-Palermo, all’uscita della galleria Telegrafo.

Purtroppo due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione un’auto, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno dalle altre due che non sono riuscite ad evitare l’impatto.

Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto. Sul posto stanno ancora operando la Polstrada e i Vigili del fuoco.