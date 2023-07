Messina: avviati i lavori per la messa in sicurezza dello svincolo di Messina Centro

“A distanza di qualche mese dalla mia richiesta al presidente del Cas Filippo Nasca, sono stati finalmente avviati i lavori per la messa in sicurezza dello svincolo di Messina Centro”. Così in una nota il deputato regionale del Movimento Cinque Stelle Antonio De Luca.

“Asfalto rovinato, guardrail divelti, divenuti vere e proprie trappole mortali, segnali di lavori in corso abbandonati da anni al logorio della ruggine e illuminazione totalmente assente con pali cadenti appoggiati agli alberi. Questa – continua il parlamentare regionale – era la situazione in cui versava da tanti anni lo svincolo di Messina Centro che avevo segnalato durante una seduta di commissione all’ARS al presidente del Consorzio Autostrade, sollecitando un intervento urgente”.

“In mezzo ai tanti disagi che gli automobilisti subiscono quotidianamente sulle nostre autostrade – conclude il deputato messinese – finalmente arriva un piccolo segnale positivo”.