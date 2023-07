Caronia, incidente sul lavoro. Perde la vita operaio 41enne

Tragedia questa mattina intono alle 12.30 in contrada Marascotto, nel comune di Caronia, dove ha perso la vita un giovane operaio di 41 anni.

Dalle prime informazioni sembra che l’uomo stesse effettuando degli interventi su una struttura in legno, per conto della ditta per la quale lavorava e che sia rimasto ferito cadendo. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Sant’Agata di Militello, ma per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.

In corso di accertamento la dinamica dei fatti. A ricostruire l’accaduto saranno i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Santo Stefano di Camastra, intervenuti sul posto.