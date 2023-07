Gliaca di Piraino, strepitoso successo per il Saracen’s Street Food. GliacaAllegra: “Successo corale”

Un successo corale, quello che sancisce l’unità del gruppo, le scelte giuste, il gradimento del pubblico. Alla fine contenti tutti. Quest’edizione del Sarcen’s Street Food di Gliaca di Piraino, che si è concluso ieri, domenica 9 luglio in nottata e dopo tre giorni intensissimi è stata un autentico successo. Tantissima gente, un grande cartellone di eventi, tra musica, cultura, show cooking, arte e ginnastica artistica, ma soprattutto buon cibo e tanta allegria.

Immediato il post di ringraziamento dello staff di “GliacaAllegra”, l’associazione che ha promosso e diretto l’evento. “Avremmo dovuto farlo sul palco, ma non è stato possibile per motivi di tempi, tutto troppo in fretta, ma ci teniamo a farlo pubblicamente. Questa seconda edizione del Saracen’s Street Food volge al termine e doverosi sono i ringraziamenti verso tutti coloro hanno reso possibile tutto questo” scrivono gli organizzatori.

“Grazie a chi ci ha supportato e soprattutto sopportato. Vogliamo condividere con tutti voi, una frase del noto autore Caramagna: “Nella collaborazione divido lo sforzo, addiziono le competenze e moltiplico il risultato”. L’associazione Gliacallegra citando una frase del noto autore Caramagna: “Nella collaborazione divido lo sforzo, addiziono le competenze e moltiplico il risultato”, ha voluto sintetizzare lo spirito di coesione e collaborazione che caratterizzato la squadra di lavoro, composta da persone cariche di entusiasmo e che hanno avuto la fiducia e l’appoggio di numerosi sponsor, commercianti, chef, altre associazioni culturali, librai e tanti altri amici.

“Vi assicuriamo che sono stati mesi duri, è stata un’impresa riuscire ad organizzare tutto tra gli impegni lavorativi di ognuno di noi, non è stato per niente facile ma stasera possiamo dire che ne è valsa la pena. Ce l’abbiamo fatta!” continua il post.

“Vogliamo ringraziare il Comune di Piraino, il Sindaco e tutta l’Amministrazione, l’Ars nella persona dell’onorevole Pino Galluzzo, l’Assessorato delle Attività produttive della Regione Siciliana ed infine ma non per ordine d’importanza ogni singolo Operatore Street Fooder per aver creduto in noi. Ogni tassello di questo progetto è frutto di lavoro e impegno e passione di tutta la comunità. Vedere le strade e la piazza colma di gente ci ha emozionato. Grazie di cuore a tutti.”