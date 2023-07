Acquedolci, la Pro Loco a caccia di muri da trasformare in opere d’arte per il Festival Street Art

Si sono rivolti agli amanti dell’arte urbana e della creatività con un annuncio via social, a caccia di muri esterni da trasformare in opere d’arte. I membri della Pro Loco di Acquedolci vogliono coinvolgere i cittadini nella quinta edizione del Festival Street Art e si sono rivolti ai proprietari di muri, ben visibili ed accessibili al pubblico, nel territorio comunale di Acquedolci.

Ai cittadini che vorranno aderire la Pro Loco offre l’opportunità di far parte del festival “Street Art Acquedolci”, che si svolgerà nel mese di agosto prossimo. Il muro messo a disposizione sarà trasformato in un’opera d’arte, grazie alla collaborazione con artisti di talento provenienti da tutto il mondo e poi promosso come punto di interesse all’interno del festival.

Un’iniziativa che punta non solo a realizzare un’originale manifestazione estiva di incontro e cultura, che ormai è un appuntamento fisso, ma che vuole essere un’occasione per continuare a rendere la cittadina tirrenica un interessante circuito di colori, forme e temi, una vera e propria “tela d’arte urbana”, che valorizzi il territorio cittadino con una delle forme più espressive di arte contemporanea.