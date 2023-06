Milazzo: Tanti ragazzi al “Giuppy Blach Dj – Not to forget” a 10 anni dalla morte del marinaio Giuseppe Tusa

La musica Dance degli anni ’90 è stata la grande protagonista dell’evento Giuppy Blach Dj – Not to forget voluto fortemente da Adele Chiello la mamma di Giuseppe Tusa il marinaio milazzese morto, nel maggio 2013, nel crollo della torre piloti di Genova.

Una piazza duomo piena di ragazzi che hanno seguito, prima, i video che hanno raccontato quel terribile incidente, le testimonianze della mamma alla ricerca continua della verità e poi si sono scatenati nei balli con la musica che piaceva tanto a Giuseppe.

Per l’occasione è stato scelto un suo idolo come DJ Molella che non tradendo le aspettative ha fatto divertire il pubblico presente.

Un evento per non dimenticare un ragazzo pieno di sogni e voglia di vivere che il 7 maggio del 2013 veniva schiacciato da quello che rimaneva della torre di controllo e da allora sono crollati anche i sorrisi e i progetti di tutte le persone che gli volevano bene.