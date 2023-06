Europa, ambientalismo esasperato e difesa del Made in Italy: pubblicato il nuovo di libro di Salvatore Di Bartolo

Ambientalismo esasperato ed attuazione dei programmi dell’Unione Europea relativi all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che non tiene conto della realtà del nostro Paese. Questi i temi al centro del nuovo libro di Salvatore di Bartolo, docente della Federiciana Università Popolare, che affronta criticamente anche l’impatto sul “Made in Italy” di alcune politiche comunitarie relative ad etichettature e classificazione di cibi e vini, per scongiurare pesanti ricadute sull’economia italiana e le tasche dei cittadini.

“Overgreen. L’altra faccia della rivoluzione verde” pubblicato dalla casa editrice ‘La Bussola’ di Gioacchino Onorati, è uscito in libreria lo scorso 16 giugno. Prefazione di Vittorio Sgarbi.