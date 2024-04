Brolo – Disco verde dall’opposizione consiliare per la candidatura di Maria Vittoria Cipriano

Mentre Brolo si prepara per le elezioni amministrative, Irene Ricciardello annuncia la sua “non candidatura” ed il suo appoggio a Vittoria Cipriano.

In un annuncio atteso e ponderato, Irene Ricciardello ha deciso di passare il testimone. Questo gesto di auto-rinuncia, benché difficile, si è rivelato, come dicono in molti del suo gruppo, un atto di vera dedizione al bene comune.

L’annuncio è giunto tramite una dichiarazione su Facebook, nella tarda mattinata di oggi, in cui l’ormai l’ex potenziale candidato, in molti ancora ne davano per certa la sua candidatura, ha espresso il proprio profondo amore per Brolo e la sua determinazione a servire la comunità nonostante la decisione di non presentare la sua candidatura per la carica di sindaco.

Le motivazioni di questa scelta non sono da ricercarsi in un disinteresse verso la politica locale ma piuttosto nella consapevolezza delle proprie limitazioni temporali e lavorative che avrebbero limitato il suo contributo al dialogo politico.

Tuttavia, ciò che ha colpito di più nella dichiarazione è stata la determinazione a non arrendersi. Nonostante l’assenza dall’arena politica come candidato, il capogruppo dell’opposizione, ha promesso di mantenere un impegno personale nelle elezioni amministrative, sostenendo una figura che incarna i valori di innovazione e inclusione così fondamentali per il futuro di Brolo.

Questo “endorsement” ha fatto luce su una figura emergente, Maria Vittoria Cipriano, che oggi si potrebbe porre come leader con una visione audace e inclusiva per Brolo. La scelta di supportare Cipriano è stata il risultato di una profonda analisi e di una riflessione condivisa con il suo gruppo, dimostrando un impegno continuo per il bene della città nonostante l’uscita dalla corsa alla sindacatura.

Maria Vittoria Cipriano è stata descritta come una politica dedita dell’ascolto e fautrice del dialogo, con un impegno costante verso la promozione dell’inclusione e che ha maturato un impegno politico-amministrativo ricco di autonomia e lungimiranza.

I suoi sforzi incessanti per rendere Brolo più giusta e sostenibile hanno catturato l’attenzione di molti, mentre la sua integrità e la sua visione chiara per il futuro della città la rendono, evidenzia il gruppo consiliare d’opposizione, resa una scelta naturale per coloro che desiderano vedere Brolo prosperare.

Questo gesto di sostegno, Irene Ricciardello, vuole determinare un impatto significativo sulla comunità, con l’invito ad unirsi ai brolesi in un progetto comune per il futuro della città. È un richiamo alla solidarietà e alla collaborazione, valori fondamentali che rappresentano il tessuto stesso di questa comunità.

Ora si aspetta che Maria Vittoria Cipriano, impegnata intanto in una serie di analisi, sciolga ogni indugio, e si proponga nella battaglia amministrativa che la vedrebbe scontrarsi con Pippo Laccoto, sindaco uscente, che ha già annunciato la sua voglia di correre ancora per lo scranno più alto della città.

il post:

“In questo momento decisivo per l’avvenire di Brolo, mi trovo davanti ad una scelta significativa per il benessere di tutta la nostra comunità.

Dopo un’attenta riflessione, nonostante il supporto di molti concittadini e sostenitori, ho deciso di non presentare la mia candidatura per la carica di sindaco.

Questa scelta, per me molto sofferta, visto l’immenso amore che da sempre nutro per il nostro paese, non deriva da una mancanza di interesse, ma dalla coscienza che, al momento, per i miei impegni personali e lavorativi, non posso offrire il miglior contributo per una svolta politica e amministrativa di Brolo.

Tuttavia il mio impegno personale nelle prossime elezioni amministrative non mancherà.

Dopo una profonda analisi, condivisa col mio gruppo, abbiamo scelto di supportare una figura che incarna la leadership innovativa e inclusiva che Brolo merita: daremo il pieno appoggio a Maria Vittoria Cipriano nella sua corsa alla sindacatura.

Invito i brolesi ad una profonda riflessione e ad unirsi in questo progetto per il nostro paese.

Maria Vittoria ha dimostrato un impegno incessante verso il nostro comune, promuovendo una politica di ascolto, dialogo e inclusione, valori sempre condivisi e sostenuti. La sua integrità e la sua visione di una Brolo più giusta e sostenibile sono ciò di cui abbiamo bisogno per dare nuovo slancio e nuova linfa vitale al nostro adorato paese.

Andiamo avanti con Brolo nel cuore, sempre”