1° Maggio: Alibrandi (Cisl): “Festa del lavoro all’insegna della pace, dell’equità sociale e della sicurezza sul lavoro”

«Ci auguriamo che il Primo Maggio, quest’anno, possa essere all’insegna della pace, dell’equità sociale, della sicurezza. Temi che, sul nostro territorio, sono molto sentiti ed è importante ripartire da questi punti fermi per lavorare in sinergia ad un Patto per Messina che serva a programmare il futuro del territorio, guardando allo sviluppo ed a quella infrastrutturazione del territorio che può garantire una ricaduta importante ed opportunità ai giovani messinesi. Tutto questo nel solco della legalità, aspetto fondamentale per la programmazione, il rilancio del territorio e per renderlo attrattivo a nuovi investimenti». A dirlo è il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, alla vigilia della Festa del Primo Maggio che il sindacato di viale Europa celebrerà a Spadafora insieme al Mcl e l’Ufficio Diocesano per i problemi sociali e il lavoro.

«Serve ritornare al territorio quell’investimento che le famiglie fanno sui giovani che studiano qui e, quindi, ci auguriamo come Cisl che si possa lavorare con la massima attenzione anche sul grande tema d’attualità della sicurezza sui luoghi di lavoro – aggiunge Alibrandi -. Ormai assistiamo a quella che può considerarsi una strage continua, con ragazzi, giovani e donne che perdono la vita nei luoghi di lavoro. È un ragionamento che deve essere affrontato con serietà con responsabilità e che, come Cisl, stiamo affrontando col governo nazionale con importanti tasselli che servono a raggiungere quel grande obiettivo di arrivare a zero morti sul lavoro. Ci auguriamo che si possa lavorare su questo, sensibilizzando e formando i lavoratori come stiamo facendo su Messina».