Maltratta la ex compagna e incendia il furgoncino del padre per vendetta: arrestato 31enne messinese

Un uomo di 31 anni, messinese, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Squadra Mobile ed è finito in carcere.

E’ indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari e di danneggiamento seguito da incendio. La vittima è la ex compagna, che per anni avrebbe subito minacce, aggressioni fisiche e verbali, persino una volta finita la relazione.

L’uomo non ha mai accettato la separazione e successivamente avrebbe messo in mezzo anche i familiari della donna. L’ultimo grave episodio, in ordine di tempo: il 31enne avrebbe dato fuoco al furgoncino che il padre della vittima utilizza per lavoro.

L’intervento della sezione della Squadra Mobile specializzata nei reati in danno delle fasce deboli ed i successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di delineare le responsabilità dell’indagato.

Pertanto, sulla scorta degli elementi emersi a suo carico e raccolti dalla Polizia, la Procura della Repubblica ha richiesto il provvedimento restrittivo al G.I.P., che ne ha tempestivamente condiviso il quadro probatorio, applicando nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.