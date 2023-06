Alcara Li Fusi – Un successo la tre giorni della Festa del “Muzzuni”. Gioia, tradizione e tanta gente presente

Va in archivio registrando il sold out nelle strutture ricettive e un boom di presenze la tre giorni dedicata alla festa del Muzzuni, rito più antico d’Italia per propiziare le messi e la fertilità e alle celebrazioni in onore di San Giovanni Battista, ad Alcara Li Fusi. Tra sacro e profano, il piccolo centro dal 23 e al 25 giugno si è animato con musica e canti popolari, il tradizionale rito del comparatico e i colori delle pizzare, ma anche escursioni natutalistiche per eplorare le meraviglie del Parco dei Nebrodi e passeggiate nel centro storico alla scoperta del borgo. Ottimo incipit, dunque, per gli appuntamenti della stagione turistica.