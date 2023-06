Sant’Agata Militello, Fabrizio Anello vince a Messina ed è campione sprint interprovinciale 2023

Ancora un risultato eccezionale per Fabrizio Anello, che ieri ha fatto sua la quarta ed ultima tappa del Campionato Sprint Interprovinciale 2023 di kart – categoria Pro – che si è svolto in collaborazione tra il Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo e la pista di Ispica.

Il pilota santagatese, che a fine gara ha esultato chinandosi in un simbolico bacio della pista, ha così conquistato il titolo di campione interprovinciale 2023.

Dopo la vittoria ad Ispica lo scorso 10 giugno, Fabrizio ha sfoggiato un ottimo stato di forma e, seppure si sarebbe potuto accontentare di un buon piazzamento, con una condotta di gara impeccabile, ha tagliato per primo il traguardo.

Strategia perfetta ai box e un passo di gara incredibile gli hanno permesso di volare dritto alla vittoria, seguito da Andrea Alberti e Pietro Grima.

Per Fabrizio, che ha dominato la competizione, è stata la terza vittoria su quattro gare di questo progetto sportivo, che si è aperto lo scorso 26 febbraio e si è svolto alternando le gare tra la pista di Ispica e il Kartodromo San Filippo di Messina.

In campionato Anello ha chiuso davanti a un grande Lorenzo Tappa che ci ha provato fino all’ultimo, dando prova di se e vincendo anche la prima manche di ieri per poi finire, però, 19esimo in Gara 2.

Un meritato terzo posto per Sara La Fauci, a conferma della continua crescita della giovane pilota.